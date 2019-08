SPAL – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di SPAL – Atalanta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

FERRARA – Domenica 25 agosto alle ore 20.45 si giocherà SPAL – Atalanta, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione estense che punta a confermare quanto di buono fatto nella scorsa stagione. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine orobica che quest’anno, per la prima volta nella sua storia, giocherà in Champions League grazie al terzo posto maturato nella scorsa stagione.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 25 agosto alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SPAL – I padroni di casa dovrebbero schierarsi col 3-5-2 con l’ex Berisha tra i pali, pacchetto difensivo composto da Cioek, Vicari e Felipe. A centrocampo Missiroli in cabina di regia con Kurtic e Murgia mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a D’Alessandro e Di Francesco. In attacco tandem offensivo composto da Petagna e Floccari.

QUI ATALANTA – La compagine orobica dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Gollini in porta, reparto arretrato formato da Toloi, Palomino e Masiello. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Gosenes sulle fasce laterali mentre davanti Gomez alle spalle del tandem offensivo composto da Muriel e Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro SPAL – Atalanta, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sui canali 253 o 203 di Sky. Per chi volesse seguire la partita in streaming dovrà ugualmente possedere un abbonamento a Sky usufruendo del servizio Sky GO, oppure attraverso NOW TV, la web TV di Sky.

Le probabili formazioni di SPAL – Atalanta

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Petagna, Floccari. A disposizione: Thiam, Letica; Dickmann, Igor, Vaisanen; Strefezza, Valdifiori, Jankovic, Valoti; Moncini, Paloschi. Allenatore: Semplici

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi; Reca, Djimsiti, Varnier, Ibanez, Skrtel; Pasalic, Pessina, Malinovskyi; Barrow. Allenatore: Gasperini

STADIO: Paolo Mazza