Fiorentina – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Napoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

FIRENZE – Sabato 24 agosto alle ore 20.45 andrà in scena Fiorentina – Napoli, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione Viola in cerca di riscatto dopo una stagione pessima con la salvezza conquistata soltanto all’ultima giornata. Dall’altra parte c’è la squadra partenopea che, dopo il secondo posto dello scorso campionato, punta al definitivo salto di qualità con Ancelotti in panchina per la seconda stagione consecutiva.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 24 agosto alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Montella dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Dragowski tra i pali, pacchetto arretrato formato da Lirola e Biraghi sulle fasce laterali mentre nel mezzo Milenkovic e Pezzella. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Pulgar e Benassi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Chiesa, Boateng e Sottil.

QUI NAPOLI – Ancelotti potrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Meret in porta, reparto difensivo formato da Di Lorenzo e Ghoulam sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Allan e Ruzi in cabina di regia mentre davanti Callejon, Zielinski ed Insigne alle spalle di Milik con il polacco in vantaggio su Mertens.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Fiorentina – Napoli, valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport Canale 251.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Napoli

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil. Allenatore: Montella

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Ruiz; Callejon, Zielinski, Insigne; Milik. Allenatore: Ancelotti

STADIO: Artemio Franchi