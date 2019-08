Convocati Fiorentina – Napoli: si a Ribery, out Milik e Lozano

I convocati di Fiorentina e Napoli. Montella convoca Ribery e rinuncia a tre giocatori ormai fuori dal suo progetto. Ancelotti lascia a casa Milik e Lozano

FIRENZE – Sabato 24 agosto si gioca Fiorentina – Napoli, gara valida per la prima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Viola, passata in estate sotto la gestione Commisso e rivoluzionata nell’assetto da Montella, ospita il gli azzurri di Ancelotti, chiamata a riscattare una annata senza infamia e senza lode.

Montella convoca Ribéry e rinuncia a Eysseric, Dabo e Thereau, che non sembrano più far parte dei piani del tecnico. Ancelotti lascia a Milik fuori per problemi fisici e al nuovo arrivato Lozano, che ha svolto la prima seduta di lavoro con il gruppo ma non ha ancora raggiunto lo stato di forma.

Convocati della Fiorentina

Badelj, Benassi, Biraghi, Biraghi, Boateng, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Lirola, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Ribery, Simeone, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.

Convocati del Napoli

Allan, Callejon, Chiriches, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Ospina, Karnezis, Verdi, Younes, Zielinski.