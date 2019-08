Serie B, Pisa-Benevento: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Pisa-Benevento: incontro valido per la prima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21.

PISA – Tra poco scenderanno in campo Pisa e Benevento nell’anticipo della prima giornata del campionato di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Pisa con Marconi e Masucci a formare il tandem offensivo mentre il Benevento risponde col 4-3-3 con Sau, Coda e Improta a comporre il tridente d’attacco.

Le formazioni ufficiali di Pisa-Benevento

PISA (3-5-2): Gori; Aya, De Vitis, Benedetti; Belli, Verna, Gucher, Marin, Lisi; Marconi, Masucci. Allenatore: D’Angelo

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Gyamfi, Volta, Caldirola, Letizia; Schiattarella, Viola, Tello; Sau, Coda, Improta. Allenatore: Inzaghi