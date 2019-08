Pisa-Benevento 0-0, il tabellino: pari e patta all’Arena Garibaldi

Il tabellino di Pisa-Benevento 0-0 il risultato finale: nessun gol e pochissime emozioni nel match valido per la prima giornata di Serie B.

PISA – Nel match valevole per la prima giornata del campionato di Serie B 2019/2020 Pisa e Benevento si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Nessun gol, poche emozioni ma tanti rimpianti per il Pisa che nel finale di gara sbaglia un calcio di rigore con Marconi, decisivo l’intervento di Montipò. Buona prestazione da parte della formazione toscana mentre Inzaghi dovrà rivedere qualcosa nella manovra della sua squadra. Nella prossima giornata la squadra toscana giocherà sul campo della Juve Stabia mentre i campani ospiteranno il Cittadella.

Pisa-Benevento 0-0: il tabellino del match

PISA (3-5-2): Gori; Aya, De Vitis, Benedetti; Belli (61′ Birindelli), Verna (75′ Pinato), Gucher, Marin, Lisi; Marconi, Masucci (70′ Asencio). Allenatore: D’Angelo

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Gyamfi, Volta, Caldirola, Letizia; Schiattarella (90′ Del Pinto), Viola, Tello; Sau (80′ Armenteros), Coda, Improta (74′ Insigne). Allenatore: Inzaghi

RETI: //

AMMONIZIONI: Lisi, Benedetti, De Vitis, Belli (P), Volta (B)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Arena Garibaldi