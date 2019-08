Pisa – Benevento: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Pisa – Benevento: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la prima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

PISA – Venerdì 23 agosto alle ore 21 si giocherà Pisa – Benevento, incontro che darà il via ufficiale al campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte c’è la squadra toscana che, domenica scorsa, ha salutato anzitempo la Coppa Italia perdendo 3-0 in casa contro il Bologna. Dall’altra parte, invece, c’è la corazzata sannita che ha cominciato la stagione perdendo in casa contro il Monza nel primo turno di Coppa Italia.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PISA-BENEVENTO IN DIRETTA Venerdì 23 agosto alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PISA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Gori in porta, pacchetto difensivo composto da Belli, Aya e Benedetti. A centrocampo Verna in cabina di regia con Siega e Marin mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a De Vitis e Pinato. In attacco tandem offensivo composto da Marconi e Asencio.

QUI BENEVENTO – La formazione sannita dovrebbe schierarsi col 3-4-3 con Montipò tra i pali, reparto arretrato formato da Caldirola, Volta e Antei. A centrocampo Tello e Schiattarella in cabina di regia con Letizia e Kragl sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Insigne, Coda e Sau.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pisa – Benevento, valevole per l’anticipo della prima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta su DAZN e su RAI SPORT.

Le probabili formazioni di Pisa – Benevento

PISA (3-5-2): Gori; Belli, Aya, Benedetti, De Vitis, Marin, Verna, Siega, Pinato, Marconi, Asencio. Allenatore: D’Angelo

BENEVENTO (3-4-3): Montipò; Caldirola, Volta, Antei; Letizia, Tello, Schiattarella, Kragl; Insigne, Coda, Sau. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Romeo Anconetani