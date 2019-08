I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica sono dedicati integralmente alla prima giornata del campionato di Serie A

Dopo i due anticipi di sabato, domenica 25 agosto si gioca la prima giornata del campionato di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Udinese – Milan 2 (ore 18)

Il nuovo Milan di Giampaolo fa visita all’Udinese del confermato Tudor. Sfida tra due squadre che devono riscattare una stagione piuttosto deludente e che potrebbe rivelarsi equilibrata.

Roma – Genoa 1 (ore 20.45)

La nuova Roma di Fonseca, sulla carta, parte favorita contro un Genoa che vorrà comunque iniziare la stagione nel migliore dei modi. Precedenti all’Olimpico favorevoli ai giallorossi.

Sampdoria – Lazio 2 (ore 20.45)

La Lazio, che, smaltita l’amarezza per l’ottavo posto della passata stagione, punta alla Champions, fa visita alla Sampdoria del nuovo tecnico Di Francesco, che, in attesa della cessione societaria, salvo colpi dell’ultimo momento, pare uscita indebolita dal mercato estivo.

Spal – Atalanta 2 (ore 20.45)

L’Atalanta di Gasperini, pronta a esordire in Champions League, vuole subito i tre punti per iniziare al meglio la stagione, anche se contro la Spal di Semplici il compito non sarà facile.

Torino – Sassuolo 1 (ore 20.45)

Il Torino di Mazzarri, dopo il 3-2 contro gli inglesi del Wolverhampton enll’ultimo turno dei preliminari di Europa League, cerca immediato riscatto e carica morale contro il Sassuolo di De Zerbi.

Verona – Bologna over 2,5 (ore 20.45)

Il neopromosso Verona affronta il Bologna, diretto da remoto da Mihajlovic, in attesa di lasciare l’ospedale e tornare in panchina. Si preannuncia una sfida divertente.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 25 agosto 2019

Udinese – Milan under 2,5 (1,72)

Roma – Genoa 1 (1,50)

Sampdoria – Lazio 2 (2,15)

Spal – Atalanta 2 (1,78)

Torino – Sassuolo 1 (1,93)

Verona – Bologna over 2,5 (2,10)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 400 euro