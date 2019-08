Ligue 1 2019-2020: la presentazione della terza giornata

La presentazione della terza giornata di campionato di Ligue 1 2019-2020: riflettori puntati su Paris Saint Germain-Tolosa, Nizza-Olympique Marsiglia e Montpellier-Lione.

La Ligue 1 si appresta a scendere in campo per la terza giornata volta di campionato. Infatti, il massimo campionato francese è iniziato due settimane fa ed è già stato protagonista di molti risultati importanti ed inaspettati. Ad aprire il turno domani 24 agosto 2019 saranno ben quattro match tutti con inizio alle ore 20:

Brest – Reims

Angers – Metz

Amiens – Nantes

Digione – Bordeaux

Il Reims è stato capace di vincere per 2 reti a 0 a Marsiglia nella prima giornata di campionato, mentre il Metz ha vinto 3 a 0 contro una delle società più ricche di Francia (Monaco) nella seconda giornata di campionato.

Domenica 25 agosto 2019 sarà il turno di altre tre partite:

Monaco – Nîmes ore 15

Racing Strasburgo – Rennes ore 17

PSG – Tolosa ore 21

Il Rennes è a punteggio pieno dopo le prime due giornate e sono stati capaci di vincere in casa, per 2 reti a 1, contro i campioni di Francia del Paris Saint-Germain. Monaco e Nimes entrambe ultime in classifica con zero punti raccolti.

Martedì 27 agosto 2019 alle ore 19 ci sarà uno dei big match della giornata:

Montpellier – Lione



Il Lione è primo in classifica, dopo due giornate, a punteggio pieno e con nove gol fatti e zero subiti. Nella prima giornata hanno battuto fuori casa per 3 reti a 0 il Monaco, mentre nella seconda giornata hanno strapazzato per 6 reti a 0 l’Angers.

Mercoledì 28 agosto si conclude la terza giornata di Ligue 1 2019-2020 con:

Lilla – Saint-Étienne ore 19 Nizza – Olympique Marsiglia ore 21



Il Nizza gode a punteggio pieno, mentre i marsigliesi stentano e si trovano con un solo punto in classifica, grazie al pareggio fuori casa a reti inviolate contro il Nantes nella seconda giornata.