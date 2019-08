Due gli anticipi che inaugurano la stagione 2019 – 2020 con la Juve impegnata a Parma e il big match Fiorentina – Napoli. Si gioca anche nei principali campioati europei

Sabato 24 agosto torna la Serie A italiana con due anticipi: nel pomeriggio la Juventus andrà a far visita al Parma mentre in serata atteso il big match Fiorentina – Napoli. Entrambi i match li potremo seguire con il supporto della nostra webcronaca. Molto ricco il cartellone della Serie B che si è aperta ieri sera con l’anticipo Pisa – Benevento terminato 0-0. Si gioca anche nei principali campionati d’Europa dalla Liga alla Premier League alla Bundesliga. Prima di andare a vedere nel dettaglio i principali risultati aggiornati in tempo reale vediamo chi ha già giocato nella notte. Partiamo dalla Superliga Argentina con il 2-0 esterno del San Lorenzo in casa dell’Arsenal Sarandi. Le reti, tutte nel primo tempo, di Ramirez e Blandi. Nel campionato cileno 1-0 dell’O’Higgins in casa dell’U. Espanola mentre nella Liga Pro in Ecuador 1-0 dell’Aucas in casa dell’Olmedo. In Perù successo per 2-1 del Melgar sul Garcilaso mentre in Uruguay 3-0 dell’Atenas sulla Bella Vita. Nella MLS in USA colpi esterni per Atlanta United e Seattle Sounders rispettivamente 1-0 sull’Orlando City e 2-1 sul Portland Timbers.

