Salernitana – Pescara: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Salernitana – Pescara: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18

SALERNO – Sabato 24 agosto alle ore 18 si giocherà Salernitana – Pescara, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione campana che ha iniziato questa stagione prendendo quattro gol dal Lecce nel match valido per il terzo turno di Coppa Italia. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra abruzzese che, nella scorsa stagione, è arrivata fino alla semifinale play-off prima di essere eliminata dal Verona, poi promosso nella massima serie.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 24 agosto alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SALERNITANA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Micai tra i pali, pacchetto difensivo composto da Karo, Billong e Jaroszynski. A centrocampo Di Tacchio in cabina di regia con Akpa Akpro e Firenze mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lombardi e Kiyne. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Giannetti e Jallow.

QUI PESCARA – Qualche dubbio per Zauri che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Fiorillo tra i pali, reparto arretrato formato da Balzano e Del Grosso sulle fasce laterali mentre nel mezzo Campagnaro e Bettella. A centrocampo Palmiero in cabina di regia con Busellato e Memushaj mezze ali mentre in attacco spazio al trio composto da Brunori, Tumminello e Galano.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Salernitana – Pescara, valevole per la prima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Salernitana – Pescara

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Giannetti, Jallow. Allenatore: Ventura.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Campagnaro, Del Grosso, Busellato, Palmiero, Memushaj, Brunori, Tumminello, Galano. Allenatore: Zauri

STADIO: Arechi di Salerno