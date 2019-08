Parma – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Parma – Juventus: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

PARMA – Sabato 24 agosto alle ore 18 andrà in scena Parma – Juventus, incontro valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione emiliana che ha cominciato la stagione sabato scorso battendo il Venezia 3-1, match valido per il terzo turno di Coppa Italia. Dall’altra parte, invece, c’è la corazzata bianconera che è reduce dal suo ottavo Scudetto consecutivo e dal cambio in panchina con Maurizio Sarri al posto di Max Allegri.

Sabato 24 agosto alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PARMA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Sepe tra i pali, pacchetto difensivo composto da Laurini e Gagliolo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bruno Alves e Iacoponi. A centrocampo Hernani in cabina di regia con Kucka e Barillà mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Karamoh, Inglese e Gervinho.

QUI JUVENTUS – Sarri, che non sarà in panchina a causa di una polmonite, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare a quello dei padroni di casa: Szczesny in porta, pacchetto arretrato formato da Danilo e Alex Sandro sulle fasce laterali mentre nel mezzo De Ligt e Chiellini. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Khedira e Rabiot mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Dybala, Cristiano Ronaldo e Bernardeschi.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Parma – Juventus, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A. e Sky Sport Canale 251.

Le probabili formazioni di Parma – Juventus

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Dybala, Ronaldo, Bernardeschi. Allenatore: Sarri

STADIO: Ennio Tardini