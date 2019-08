Serie A, Parma-Juventus: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Parma-Juventus, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A: calcio d’inizio alle ore 18.

PARMA – Tra poco scenderanno in campo Parma e Juventus per dar vita al primo match della prima giornata di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Parma tridente offensivo formato da Kulusevski, Inglese e Gervinho mentre nella Juventus trio d’attacco composto da Higuain Cristiano Ronaldo e Douglas Costa.

Le formazioni ufficiali di Parma-Juventus

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ronaldo, Higuain Douglas Costa. Allenatore: Sarri