Ventura opta per un 3-5-2 con Giannetti – Jallow in avanti. Risponde Zauri con il tridente Brunori, Tumminello e Galano

SALERNO – Tutto pronto all’esordio in campionato di Salernitana e Pescara. Fischio d’inizio alle ore 18 sotto la direzione di Rapuano. Nei precedenti all’Arechi 19 successi dei granata e altrettanti dei biancazzurri, appena 7 i pareggi. Trasferta felice per il Delfino la scorsa stagione quando si impose per 4-2 sotto la spinta di Mancuso, autore di una tripletta che ha consentito di ribaltare il 2-0 di partenza. Così Ventura alla vigilia: “Il Pescara è una squadra difficile da affrontare che ha un’organizzazione ben precisa. Noi dovremo cercare di fare la partita per riuscire ad ottenere un risultato positivo. La squadra dovrà trascinare il pubblico allo stadio attraverso il gioco e i risultati, siamo noi a dover portare entusiasmo alla gente”. Parole di stima di Zauri per il tecnico granata: “Ventura è un maestro di calcio. È un onore affrontarlo”. Nel 3-5-2 di Ventura spazio a Giannetti – Jallow in avanti e diversi nuovi innesti da Jaroszynski, Karo a Kiyine. Zauri conferma gran parte dalla formazione data alla vigilia con Campagnaro per Scognamiglio in difesa, dal primo minuto anche Memushaj con il tridente offensivo sempre firmato da Brunori, Tumminello e Galano.



Le formazioni ufficiali di Salernitana – Pescara

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Giannetti, Jallow. Allenatore: Ventura.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Campagnaro, Del Grosso; Busellato, Palmiero, Memushaj, Brunori, Tumminello, Galano. Allenatore: Zauri

STADIO: Arechi di Salerno

SEGUI LA CRONACA DIRETTA