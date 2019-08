I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato sono dedicati agli anticipi della 1° giornata di Serie A e alla 1° giornata di Serie B

Sabato 24 agosto, con due anticipi prende il via il campionato di Serie A 2019 – 2020. Dopo Pisa – Benevento di venerdì, si gioca anche la prima giornata del campionato di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Calcio in tv 24 agosto 2019

Parma – Juventus 2 (ore 18)

Gara di apertura del campionato di Serie A 2019-2020. I Campioni in carica della Juventus, con lo scudetto cucito sul petto per l’ottava volta consecutiva e guidati da Maurizio Sarri (che, però, probabilmente non sarà in panchina in quanto indisposto), fanno visita al Parma, che cercherà di difendersi al meglio. Sulla carta, bianconeri nettamente favoriti.

Fiorentina – Napoli over 2,5 (ore 20.45)

Gara valida per la prima giornata del massimo campionato italiano. La Fiorentina, passata in estate sotto la gestione Commisso e rivoluzionata nell’assetto da Montella, ospita il Napoli di Ancelotti, chiamato a riscattare una annata senza infamia e senza lode.

Crotone – Cosenza 1 (ore 18)

Incontro valevole per la prima giornata del nuovo campionato cadetto. Il Crotone, che ha chiuso la passata stagione al dodicesimo posto e che in Coppa Italia ha vinto contro l’Arezzo per poi cedere alla Sampdoria in Coppa Italia, sulla carta, parte favorito contro il Cosenza, decimo lo scorso anno ed eliminato in Tim Cup dal Monopoli.

Salernitana – Pescara under 2,5 (ore 18)

Incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie B. Sfida tra due squadre in cerca di immediato riscatto, vista la freschissima esclusione per entrambe dalla Coppa Italia. La Salernitana, infatti, è stata letteralmente travolta sul campo del Lecce, con un sonoro 4-0 finale. Il Pescara è stato invece sconfitto dall’Empoli dopo i tempi supplementari.

Cittadella – Spezia under 2,5 (ore 21)

Match valido per la prima giornata del campionato di Serie B. Nella passata stagione il Cittadella ha mancato di un soffio la promozione arrendendosi al Verona nella finale dei play-off dopo aver vinto 2-0 in casa. Lo Spezia, invece, si è fermato ai play-off della scorsa stagione perdendo per 2-1 in casa proprio contro il Cittadella. Sfida tra due squadre che quest’anno puntano a far meglio e che si preannuncia equilibrata.

Entella – Livorno 1 (ore 21)

Match valido per la prima giornata del campionato cadetto. La neopromossa Entella cerca di riscattare l’amarezza per l’esclusione dalla Coppa Italia, avvenuta ad opera del Sudtirol. Di fronte avrà il Livorno, che ha chiuso la passata stagione al quattordicesimo posto e quest’anno punta a una salvezza più tranquilla.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 24 agosto 2019

Parma – Juventus 2 (1,33)

Fiorentina – Napoli over 2,5 (1,70)

Crotone – Cosenza 1 (2,05)

Salernitana – Pescara under 2,5 (1,72)

Cittadella – Spezia under 2,5 (1,70)

Entella – Livorno 1 (2,20)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 298 euro