Calendario Virtus Entella 2019 – 2020

Le partite della Virtus Entella della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del prossimo campionato, il match clou, gli scontri diretti

CHIAVARI – Dopo una annata tutta in salita ma ricompensata con la promozione in Serie B con un solo anno di permanenza nella categoria inferiore, la Virtus Entella si prepara alla nuova stagione dove affronterà alla prima giornata in casa il Livorno quindi subito tre gare insidiose: la traferta sul campo della Cremonese eppoi Frosinone e Pescara. Questo l’avvio di stagione di campionato per la squadra di Boscaglia che invece giocherà il suo turno di Coppa Italia domenica 11 agosto alle 20.30 in casa contro il Sudtirol. Intanto la società l’8 agosto ha ufficializzato l’accordo con il Sassuolo per l’acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive di Marco Sala, difensore classe 1999. Andiamo a vedere nel dettaglio il cammino della squadra nella prossima serie cadetta.

CALENDARIO 2019 – 2020

Prima giornata (24/08/19 – 18/01/2020)

Virtus Entella-Livorno

Seconda giornata (31/08/19 – 25/01/2020)

Cremonese-Virtus Entella

Terza giornata (14/09/2019 – 01/02/2020)

Virtus Entella-Frosinone

Quarta giornata (21/09/2019 – 08/02/2020)

Pescara-Virtus Entella

Quinta giornata (24/09/2019 – 15/02/2020)

Virtus Entella-Venezia

Sesta giornata (28/09/2019 – 22/02/2020)

Benevento-Virtus Entella

Settima giornata (05/10/2019 – 29/02/2020)

Crotone-Virtus Entella

Ottava giornata (19/10/2019 – 03/03/2020)

Virtus Entella-Trapani

Nona giornata (26/10/2019 – 07/03/2020)

Ascoli-Virtus Entella

Decima giornata (29/10/2019 – 14/03/2020)

Virtus Entella-Cosenza

Undicesima giornata (02/11/2019 – 21/03/2020)

Salernitana-Virtus Entella

Dodicesima giornata (09/11/2019 – 04/04/2020)

Virtus Entella-Pordenone

Tredicesima giornata (23/11/2019 – 13/04/2020)

ChievoVerona-Virtus Entella

Quattordicesima giornata (30/11/2019 – 18/04/2020)

Virtus Entella-Juve Stabia

Quindicesima giornata (07/12/2019 – 21/04/2020)

Pisa-Virtus Entella

Sedicesima giornata (14/12/2019 – 25/04/2020)

Virtus Entella-Empoli

Diciassettesima giornata (21/12/2019 – 02/05/2020)

Perugia-Virtus Entella

Diciottesima giornata (26/12/2019 – 09/05/2020)

Virtus Entella-Spezia

Diciannovesima giornata (29/12/2019 – 14/o5/2020)

Cittadella-Virtus Entella