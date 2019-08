Al via i massimi campionati europei. I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato sono dedicati alla prima giornata di Ligue 1 e di Premier League

Sabato 10 agosto, dopo gli anticipi del venerdì, si gioca la prima giornata di Ligue 1 e Premier League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Calcio in tv 10 agosto 2019

Marsiglia – Reims 1 (ore 17.30)

Sfida valida per la prima giornata del massimo campionato francese. Il Marsiglia deve riscattare la passata stagione che l ha visto quinto, fuori anche dall’Europa League. Il Reims, reduce da un buon ottavo posto, punta a una tranquilla salvezza.

Angers – Bordeaux under 2,5 (ore 20)

Sfida valida per la prima giornata del massimo campionato francese. Per l’Angers l’obiettivo è una tranquilla salvezza mentre il Bordeaux di Paulo Sousa vorrebbe mirare a qualcosa di più.

Nizza – Amiens 1 (ore 20)

Gara valida per la prima giornata del massimo campionato francese. Di fronte due squadre che in pre-campionato non hanno fatto bene. Il Nizza di Vieira ha infatti perso cinque dei sette incontri disputati mentre l’Amiens ha avuto un andamento altalenante. Sulla carta, i padroni di casa partono favoriti.

West Ham – Manchester City 2 (ore 13.30)

Incontro valevole per la prima giornata del massimo campionato inglese. Il Manchester City, Campione di Inghilterra in carica e con ambizioni di champions League, fa visita al West ham, una tra le squadre che si è maggiormente rafforzata sul mercato estivo per puntare a un campionato tranquillo.

Burnley – Southampton under 2,5 (ore 16)

Match valido per la prima giornata del massimo campionato inglese. Il Burnley punta a una salvezza tranquilla. Il nepromosso Southampton, sulla carta, dovrà lottare fino all’ultimo per evitare la retrocessione.

Tottenham – Aston Villa 1 (1,27)

Match valido per la prima giornata del massimo campionato inglese. Il Tottenham, vicecampione d’Europa, affronta l’Aston Villa, neopromosso dalla Championship, che punta essenzialmente a salvarsi.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 10 agosto 2019

Marsiglia – Reims 1 (1,65)

Angers – Bordeaux under 2,5 (1,55)

Nizza – Amiens 1 (2,15)

West Ham – Manchester City 2 (1,25)

Burnley – Southampton under 2,5 (1,72)

Tottenham – Aston Villa 1 (1,27)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 143 euro