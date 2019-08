Serie A 2019-2020, 1° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 1° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

MILANO – L’attesa è finita. Sabato 24 agosto riparte il campionato italiano di calcio di Serie A 2019/2020. La prima giornata si articola su tre giorni, dal 24 al 26 agosto. Ad inaugurare il torneo tocca ai Campioni in carica della Juventus, che, con lo scudetto sul petto per l’ottava volta consecutiva e guidati da Maurizio Sarri, alle ore 18 scendono in campo allo Stadio Tardini contro il Parma. Alle ore 20.45 la Fiorentina, passata in estate sotto la gestione Commisso e rivoluzionata nell’assetto da Montella, ospita il Napoli di Ancelotti, chiamato a riscattare una annata senza infamia e senza lode.

Domenica si giocano altre sette partite, tutte dal tardo pomeriggio in poi. Alle ore 18 il Milan di Giampaolo debutta alla Dacia Arena contro l’Udinese. Per gli altri incontri fischio di inizio alle ore 20.45. Subito incrocio Genova – Roma, con la Sampdoria che ospita la Lazio in una sfida dal sapore di Europa mentre la Roma attende il Genoa all’Olimpico. Il Torino, reduce dall’impegno nell’ultimo turno preliminare di Europa League, riceve il Sassuolo mentre l’Atalanta di Gasperini gioca in trasferta sul campo della Spal. Cagliari e Hellas Verona affrontano, rispettivamente, il Brescia, che ancora non può schierare il neoacquisto Ballotelli, e il Bologna, guidato da remoto da Mihajlovic, in attesa di poter uscire dall’ospedale e riprendere il suo posto in panchina.

Chiude la prima giornata il Monday Night tra l’Inter di Antonio Conte e il neopromosso Lecce, in programma lunedì 26 alle ore 20.45.

Calcio in tv

24 agosto 2019

25 agosto 2019

26 agosto 2019

1° giornata, Serie A 2019 – 2020 : date, orario su Sky e Dazn

Serie A, 1° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

PROBABILI FORMAZIONI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI – FANTACALCIO GRATIS

Sabato 24 agosto



18.00

Parma-Juventus

20.45

Fiorentina-Napoli

Domenica 25 agosto

18.00

Udinese-Milan

20.45

Cagliari-Brescia

Verona-Bologna

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

Torino-Sassuolo

Spal-Atalanta

Lunedì 26 agosto

20.45

Inter-Lecce