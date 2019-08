Cagliari – Brescia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cagliari – Brescia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

CAGLIARI – Domenica sera 25 agosto alle 20.45 andrà in scena Cagliari – Brescia, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Le due squadre si sono rinforzate molto nel calciomercato estivo portando a casa colpi di una certa rilevanza mediatica: nel il cagliari è arrivato Nainggolan, mentre nel Brescia Balotelli che però non sarà arruolabile causa squalifica fino alla quinta di campionato. Da una parte abbiamo i sardi che la scorsa stagione hanno chiuso con appena tre punti vantaggio sulla zona retrocessione, dall’altra abbiamo il Brescia fresco di ritorno in Serie A dopo otto anni di assenza.

La cronaca minuto per minuto

Domenica sera 25 agosto alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – I rossoblu allenati da Maran dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3. A centrocampo debutteranno i due nuovi acquisti Nainggolan e Nandez, mentre non ci sarà Rog per squalifica. L’attacco sarà composto da Pavoletti e Joao Pedro che saranno supportati da Birsa.

QUI BRESCIA – Nel Brescia di Corini, come detto in precedenza, non ci sarà Balotelli che dovrà scontare quattro turni di squalifica rimediati nell’ultima giornata di Ligue 1. L’attacco sarà quindi affidato a Donnarumma e Torregrossa che, nella scorsa stagione, hanno portato le rondinelle alla promozione.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Cagliari – Brescia, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky Sport.

Le probabili formazioni di Cagliari – Brescia

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Ionita, Nainggolan, Nandez; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Magnani, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Corini

STADIO: Sardegna Arena, Cagliari