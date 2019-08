Serie B, al via il progetto “L’inviato AIC sul campo”

Progetto al via già con la prima giornata di campionato. Nell’anticipo Pisa – Benevento sarà presente l’ex calciatore Claudio Desolati

PISA – La prima giornata della Serie BKT è alle porte. Assieme al torneo cadetto prenderà il via anche il progetto “L’inviato AIC sul campo”, ideato dall’Associazione Italiana Cal- ciatori in collaborazione con la Lega B, che prevede il coinvolgimento diretto di ex gio- catori con la loro presenza allo stadio per le partite di tutto il campionato.

Il progetto nasce dalla disponibilità della Lega B di allargare le proprie attività agli ex calciatori e, per AIC, ha un valore ancora più ampio: quello di far tornare gli “ex” ma- terialmente sul campo e far raccontare loro storie ed esperienze che hanno vissuto durante la carriera.

Il progetto lanciato con la Lega B partirà già venerdì 23 agosto alle 21 con l’anticipo Pisa – Benevento e vedrà la partecipazione dell’ex calciatore Claudio Desolati.

Nel dettaglio, ecco tutti gli “inviati” per il primo turno di campionato:

Pisa – Benevento | Claudio Desolati

Ascoli – Trapani | Emidio Oddi

Cittadella – Spezia | Giancarlo Pasinato

Crotone – Cosenza | Luigi De Rosa

Virtus Entella – Livorno | Franco Paleari

Salernitana – Pescara | Gennaro

Iezzo Venezia – Cremonese | Francesco Benussi

Empoli – Juve Stabia | Andrea Salvadori

Perugia – Chievo | Daniele Tacconi

Pordenone – Frosinone | Loris Pradella

Sono moltissimi i calciatori che hanno dato con grande piacere la loro disponibilità a questo nuovo progetto. Oltre ai “convocati” per il primo turno di campionato, vedremo in campo nelle prossime gare oltre 30 ex calciatori professionisti che rappresenteranno il progetto, e l’Associazione, in tutti gli stati d’Italia.