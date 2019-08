Amichevole, Atalanta – Monza 9-1: il tabellino

Tripletta per Ilicic nell’ultimo test dei nerazzurri precampionato al Centro Bortolotti di Zingonia. Oggi seduta a porte chiuse

ZINGONIA – Successo per 9-1 dell’Atalanta contro il Monza nell’ultimo test che precede l’inizio del campionato per i nerazzurri che domenica alle 20.45 affronteranno in trasferta la SPAL. Il match si è giocato al Centro Bortolotti di Zingonia. Passano 23′ minuti e arriva la rete di Ilicic preciso nel trasformare un rigore conquistato da Zapata. Dopo appena tre minuti e Pasalic firma il raddoppio. Più vivace, dal punto di vista realizzativo la ripresa. Dopo tre minuti raddoppio di Ilicic quindi il Monza che però accorcia al 5′ con Negro. Al 10′ ci pensa il Papu Gomez ad allungare nuovamente e al 12′ c’è gloria anche Masiello che devia di testa in rete per il 5-1. Al 14′ Barrow appena entrato trova il 6-1, al 31′ Ilicic confeziona la sua tripletta personale. Nel finale prima gioia nerazzurra anche per Skrtel che trova il gol di testa e sigillo finale di Colley per il 9-1 con cui si conclude la partita. Oggi squadra al lavoro sempre al Centro Bortolotti con una seduta pomeridiana a porte chiuse.

Tabellino dell’amichevole Atalanta – Monza

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Palomino, Reca, Freuler, Malinovskyi, Djimsiti, Hateboer, Ilicic, Pasalic, Zapata. A disp. Sportiello, Rossi, Masiello, Gosens, Gomez, De Roon, Pessina, Skrtel, Ibanez, Colley, Zambataro, Barrow. All. Gasperini.

MONZA (4-3-1-2): Sommariva; Franco, Negro, Marconi, Anastasio; Palazzi, Fossati, D’Errico; Mosti; Marchi, Gliozzi. A disp. Del Frate, Perego, Galli, Chiricò, Lora, Brighenti, Sacchini, Corti, Scaglia, Iocolano, Di Munno, Sampirisi. All. Brocchi.

Reti: 23′ pt Ilicic (A), 28′ pt Pasalic (A), 3′ st Ilicic (A), 5′ st Negro (M), 10′ st Gomez (A), 13′ st Masiello (A), 14′ st Barrow (A), 31′ st Ilicic (A), 40′ Skrtel (A), 45′ st Colley (A).