Si gioca l’andata dell’ultimo turno preliminare. Granata a caccia della qualificazione con il Wolverhampton. Nella notte si è giocato in centro – sud America



Giovedì 22 agosto giornata molto importante per il Torino che sfiderà nell’andata dell’ultimo turno preliminare Europa League il Wolverhampton. La gara contro la squadra inglese sarà anche supportata dalla nostra webcronaca in tempo reale. Molto ampio il programma del turno con gare a partire dalle ore 16. Chi ha già giocato invece lo ha fatto nel centro – sud America nella notte. Nella Copa argentina successo ai rigori per l’Argentinos Jrs sul San Martin Tucuman dopo che il match si era chiuso senza reti. Nella Serie A brasiliana 1-0 esterno del Sao Paulo sull’Athletico-PR mentre nella Liga Aguila in Colombia tutti pareggi. Senza reti tra Envigato e Junior e tra Deportivo Cali e Atletico National, 2-2 invece tra Once Caldas e Patriotas. Nella Copa Ecuador finisce in parità, 1-1 tra El Nacional e il Barcellona SC mentre nella CONCACAF League successi casalinghi per Comunicaciones (2-1 sul Guastatoya) e Saprissa (2-0 sull’Aguila). Nella Copa Libertadores il Boca Juniors passa 3-0 in casa dell’LDU Quito mentre il Flamengo si sbarazza 2-0 dell’Internacional. Nella MLS in USA colpo esterno per 2-1 del New York Red Bulls sul DC united e vincono in casa il New York City (1-0 sul Columbus Crew) e Los Angeles FC (4-0 sul San Jose Earthquakes). Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati aggiornati della giornata odierna.

