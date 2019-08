Inter – Lecce: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Lecce: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

MILANO – Lunedì 26 agosto alle ore 20.45 si giocherà Inter – Lecce, match valevole per il posticipo della prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione nerazzurra che, con Conte in panchina, sogna in grande aspettando gli ultimi botti di mercato. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine salentina che torna nella massima serie dopo una lunga “avventura” nelle serie inferiori, culminata con la grande promozione della scorsa stagione.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Lunedì 26 agosto alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – Conte dovrebbe mandare in campo la sua Inter col classico 3-5-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Vecino e Sensi mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Candreva e Asamoah. In attacco tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku.

QUI LECCE – Mister Liverani dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali, reparto arretrato formato da Benzar e Calderoni sulle fasce laterali mentre nel mezzo Rossettini e Lucioni. A centrocampo Tachtsidis in cabina di regia con Petriccione e Majer mezze ali mentre in attacco Shakov a supporto del tandem offensivo composto da Falco e Lapadula.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – Lecce, valido per il posticipo della prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Inter – Lecce

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Shakhov; Lapadula, Falco. Allenatore: Liverani

STADIO: San Siro