Nerazzurri nella formazione annunciata alla vigilia con Vecino sulla mediana invece di Barella. Liverani opta per Falco trequartista dietro La Mantia – Lapadula

MILANO – In attesa di ottenere il si per l’arrivo di Sanchez, l’Inter si prepara alla prima gara del campionato 2019 – 2020. Questa sera alle 20.45 affronterà il neo promosso Lecce in un match che potremo seguire in tempo reale con la nostra webcronaca. In attesa di avere la lista ufficiale dei giocatori che scenderanno in campo proviamo a ipotizzare l’undici che sceglierà Conte. In linea di massima nel 3-5-2 non dovrebbero esserci novità sostanziali con D’Ambrosio nel trio difensivo, Vecino per Barella a centrocampo con Sensi e Brozovic mentre sulle corsie esterne Asamoah e Candreva che sembra preferito a Lazaro. In avanti tandem Lukaku – Martinez. Qualche chance per Esposito? Il giovane rivelazione di questo precampionato potrebbe essere lui la sorpresa per la formazione della serata. Capitolo Lecce con il 4-3-1 ipotesi confermata dai principali quotidiani nazionali così come la linea difensiva dove potrebbe esserci Dell’Orco per Calderoni; a centrocampo Majer sembra preferito a Shakhov mentre in avanti Lapadula potrebbe essere affiancato da La Mantia ma c’è anche l’ipotesi Falco.

Conte ha confermato la formazione ipotizzata alla vigilia con Candreva e Asamoah che dunque agiranno sulle corsie esterne e con Vecino che la spunta su Barella. In avanti curiosità per il tandem Lautaro Martinez – Lukaku. Qualche novità in attacco per Liverani che preferisce Falco come traquartista al posto di Mancosu a supporto del tandem offensivo La Mantia – Lapadula.

Le formazioni ufficiali di Inter – Lecce

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Martinez. A disposizione: Padelli, Berni, Dimarco, Ranocchia, Dalbert, Bastoni, Gagliardini, Lazaro, Borja Valero, Barella, Politano, Esposito. Allenatore: Conte.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco; La Mantia, Lapadula. A disposizione: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Benzar, Haye, Mancosu, Shakov, Farias, Dubickas, Tabanelli, Dell’Orco. Allenatore: Liverani.

Arbitro: La Penna

Assistenti: Giallatini, Prenna

IV Uomo: Volpi

Var e Assistente Var: Aureliano, Fiorito

Stadio: San Siro

