Liga 2019/2020 – Il resoconto della seconda giornata

Il resoconto della seconda giornata del massimo campionato spagnolo. Griezmann illumina il Camp Nou, inciampa il Real Madrid.

BARCELLONA – Non era partita granché bene l’avventura di Griezmann a Barcellona, con la sconfitta dei catalani contro l’Athletic Bilbao all’esordio in Liga e la prestazione sottotono del fuoriclasse francese. Anche nella seconda giornata, chiusasi ieri sera proprio con il match tra Barcellona e Betis, il copione è stato il medesimo fino al minuto quarantuno, quando le Petit Diable si è preso la scena ed ha realizzato dapprima il gol del pareggio, poi il definitivo vantaggio con una splendida conclusione dalla distanza. I blaugrana, poi, dilagano e calano la manita grazie ai gol di Carles Perez, canterano classe ’98, Jordi Alba e Vidal, mentre per gli andalusi vanno a segno Fekir e Moron. Vince anche l’Atletico Madrid, che passa di misura sul campo del Leganes grazie ad un gol di Vitolo su assist di un sempre più protagonista Joao Felix. I Colchoneros dividono il primo posto con il Siviglia, anch’esso uscito vittorioso in trasferta, mentre i cugini del Real Madrid compiono un passo falso nel match casalingo contro il Real Valladolid. I Blancos passano in vantaggio nel finale con una magia di Benzema, ma vengono riacciuffati dal pareggio di Guardiola pochi minuti più tardi.

I risultati della seconda giornata di Liga

Granada – Siviglia 0-1

Levante – Villarreal 2-1

Osasuna – Eibar 0-0

Real Madrid – Real Valladolid 1-1

Getafe – Athletic Bilbao 1-1

Celta Vigo – Valencia 1-0

Deportivo Alavés – Espanyol 0-0

Maiorca – Real Sociedad 0-1

Leganes – Atletico Madrid 0-1

Barcellona – Real Betis 5-2