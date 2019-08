Serie B, Pordenone-Frosinone: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Pordenone-Frosinone: incontro valido per la prima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21.

UDINE – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Pordenone e Frosinone nel match valido per la prima giornata del campionato di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per entrambe le squadre: nel Pordenone Chiaretti alle spalle del tandem offensivo composto da Monachello e Strizzolo mentre nel Frosinone Ciano alle spalle di Citro e Trotta.

Le formazioni ufficiali di Pordenone-Frosinone

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Semenzato, Camporese, Vogliacco, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Chiaretti; Monachello, Strizzolo. Allenatore: Tesser

FROSINONE (4-3-1-2): Bardi; Salvi, Brighenti, Ariaudo, Beghetto, Paganini, Maiello, Gori, Ciano, Citro, Trotta. Allenatore: Nesta