Serie A, Inter – Lecce: padroni di casa nettamente favoriti

Serie A, Inter – Lecce: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma lunedì 26 agosto dalle ore 20.45. Per i bookmakers nettamente favoriti i nerazzurri

Lunedì 26 agosto allo Stadio Meazza di Milano si gioca Inter – Lecce, primo Monday Night del campionato di calcio di Serie A; calcio di inizio fissato per le ore 20.45. La squadra di Antonio Conte, reduce da un brillante precampionato e in attesa di conoscere il destino di Mauro Icardi, affronta la neopromossa squadra pugliese. Bilancio dei precedenti nettamente favorevole ai padroni di casa (23 vittorie, 4 pareggi e 4 successi dei giallorossi), che, anche in questa occasione, godono dei favori del pronostico.

Inter – Lecce : per i bookmakers nettamente favoriti i nerazzurri

Il segno 1 è quotato da 1,14 a 1,22. Il segno X è offerto mediamente a 6,00 mentre il segno 2 è dato addirittura, in media, a 14,00.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’X/2 è offerto da 4,20 a 4,32 mentre l’1/2 vale da 1,13 a 1,14.

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 è dato da 2,30 a 2,40, l’Over 2,5 da 1,52 a 1,55. E credono che non andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,60 a 1,70, il goal da 2,02 a 2,20.

Il risultato più esatto potrebbe essere il 2-0 (da 6,25 a 7,00) seguito dall’1-0 (da 6,75 a 8,00) e dal 2-1 (da 9,00 a 11,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 5,25 a 5,50.