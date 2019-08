Calendario Crotone 2019 – 2020

Le partite del Crotone della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del prossimo campionato, il match clou, gli scontri diretti

CROTONE – La Cremonese si prepara alla nuova stagione dove affronterà alla prima giornata allo Scida il Cosenza, poi Spezia in trasferta ed Empoli in casa. Questo l’avvio di stagione di campionato per i pitagorici, che invece giocheranno il loro turno di Coppa Italia domenica 11 agosto alle 20.30 tra le mura amiche control’Arezzo, reduce dalla vittoria contro il Turris. Qualora la squadra di Stroppa dovesse avere la meglio, ad attenderla ci sarà la Sampdoria. Andiamo a vedere nel dettaglio il cammino della squadra nella prossima serie cadetta, che l’allenatore rossoblu ha commentato cosi: “Partiamo dal presupposto che non esistono partite scontate, tutte le squadre possono nascondere in qualsiasi momento della stagione insidie sotto vari aspetti. Lo definirei un inizio col botto direi, bellissimo! Sarà difficile fin da subito, così entriamo immediatamente in clima campionato. Le prime giornate sono sicuramente importanti, oltre al derby all’esordio infatti affronteremo lo Spezia al Picco, poi verrà allo Scida l’Empoli che avrà il desiderio di ben figurare dopo la retrocessione dalla serie A. Non esistono partite facili, l’unica cosa che conta è continuare a lavorare come stiamo facendo dall’inizio del ritiro e per ora l’unica cosa che conta è arrivare pronti al prossimo impegno ufficiale, quello contro l’Arezzo in Coppa Italia”.

CALENDARIO 2019 – 2020

Prima giornata (24/08/19 – 18/01/2020)

Crotone-Cosenza

Seconda giornata (31/08/19 – 25/01/2020)

Spezia-Crotone

Terza giornata (14/09/2019 – 01/02/2020)

Crotone-Empoli

Quarta giornata (21/09/2019 – 08/02/2020)

Cremonese-Crotone

Quinta giornata (24/09/2019 – 15/02/2020)

Crotone-Juve Stabia

Sesta giornata (28/09/2019 – 22/02/2020)

Pescara-Crotone

Settima giornata (05/10/2019 – 29/02/2020)

Crotone-Virtus Entella

Ottava giornata (19/10/2019 – 03/03/2020)

Pisa-Crotone

Nona giornata (26/10/2019 – 07/03/2020)

Crotone-Venezia

Decima giornata (29/10/2019 – 14/03/2020)

ChievoVerona-Crotone

Undicesima giornata (02/11/2019 – 21/03/2020)

Crotone-Perugia

Dodicesima giornata (09/11/2019 – 04/04/2020)

Crotone-Ascoli

Tredicesima giornata (23/11/2019 – 13/04/2020)

Benevento-Crotone

Quattordicesima giornata (30/11/2019 – 18/04/2020)

Crotone-Cittadella

Quindicesima giornata (07/12/2019 – 21/04/2020)

Pordenone-Crotone

Sedicesima giornata (14/12/2019 – 25/04/2020)

Salernitana-Crotone

Diciassettesima giornata (21/12/2019 – 02/05/2020)

Crotone-Livorno

Diciottesima giornata (26/12/2019 – 09/05/2020)

Frosinone-Crotone

Diciannovesima giornata (29/12/2019 – 14/o5/2020)

Crotone-Trapani