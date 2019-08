Calendario Pordenone 2019 – 2020

Le partite del Pordenone della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del prossimo campionato, il match clou, gli scontri diretti

PORDENONE- Il neopromosso Pordenone si prepara alla nuova stagione dove affronterà alla prima giornata alla Dacia Arena il Frosinone, poi Pescara in trasferta e Spezia in casa. Questo l’avvio di stagione di campionato per i friulani, che invece giocheranno il loro turno di Coppa Italia domenica 11 agosto alle 20.30 tra le mura amiche contro il Feralpisalò. Sul fronte mercato, in questi giorni la società neroverde ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo al Pisa di Simone Perilli, estremo difensore classe ’95. Percorso inverso, invece, per Roberto Zammarini, centrocampista classe ’96, che arriva al Pordenone in prestito con diritto di riscatto. Andiamo a vedere nel dettaglio il cammino della squadra nella prossima serie cadetta.

CALENDARIO 2019 – 2020

Prima giornata (24/08/19 – 18/01/2020)

Pordenone-Frosinone

Seconda giornata (31/08/19 – 25/01/2020)

Pescara-Pordenone

Terza giornata (14/09/2019 – 01/02/2020)

Pordenone-Spezia

Quarta giornata (21/09/2019 – 08/02/2020)

Livorno-Pordenone

Quinta giornata (24/09/2019 – 15/02/2020)

Pordenone-Benevento

Sesta giornata (28/09/2019 – 22/02/2020)

ChievoVerona-Pordenone

Settima giornata (05/10/2019 – 29/02/2020)

Pordenone-Empoli

Ottava giornata (19/10/2019 – 03/03/2020)

Juve Stabia-Pordenone

Nona giornata (26/10/2019 – 07/03/2020)

Pordenone-Cittadella

Decima giornata (29/10/2019 – 14/03/2020)

Venezia-Pordenone

Undicesima giornata (02/11/2019 – 21/03/2020)

Pordenone-Trapani

Dodicesima giornata (09/11/2019 – 04/04/2020)

Virtus Entella-Pordenone

Tredicesima giornata (23/11/2019 – 13/04/2020)

Pordenone-Perugia

Quattordicesima giornata (30/11/2019 – 18/04/2020)

Pisa-Pordenone

Quindicesima giornata (07/12/2019 – 21/04/2020)

Pordenone-Crotone

Sedicesima giornata (14/12/2019 – 25/04/2020)

Cosenza-Pordenone

Diciassettesima giornata (21/12/2019 – 02/05/2020)

Pordenone-Ascoli

Diciottesima giornata (26/12/2019 – 09/05/2020)

Salernitana-Pordenone

Diciannovesima giornata (29/12/2019 – 14/o5/2020)

Pordenone-Cremonese