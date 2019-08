Prima giornata per duemassimi campionati europei. I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica sono dedicati alla Ligue 1 e alla Premier League

Domenica 11 agosto si gioca la prima giornata di Ligue 1 e Premier League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Lilla – Nantes 1 (ore 15)

Sfida valida per la prima giornata del massimo campionato francese. Il Lilla affronta un Nantes, disorientato dopo l’abbandono dell’allenatore Halilhodzic a soli tra giorni dall’inizio del torneo.

Strasburgo – Metz 1 (ore 17)

Sfida valida per la prima giornata del massimo campionato francese. Lo Strasburgo, quest’anno impegnato nelle Coppe Europee, sulla carta, parte favorito contro il neopromosso Metz.

Paris Saint Germain – Nimes over 2,5 (ore 21)

Gara valida per la prima giornata del massimo campionato francese. I campioni in carica del PSG, che nei giorni scorsi hanno vinto la Supercoppa di Francia contro il Rennes, partono favoriti a vincere di nuovo il campionato. Il Nimes, dopo una fase pre-campionato altalenante, mira alla salvezza.

Leicester – Wolverhampton 1 (ore 15)

Incontro valevole per la prima giornata del massimo campionato inglese. Il Leicester, reduce da un’ottima fase pre-campionato, punta a una salvezza tranquilla e, dopo l’arrivo di Praet, mirano a vincere subito. Il Wolverhampton di Cutrone hanno già disputato tre turni preliminari di Europa League e potrebbero essere i prossimi avversari del Torino.

Newcastle – Arsenal 2 (ore 15)

Match valido per la prima giornata del massimo campionato inglese. Il Newcastle proviene da una salvezza conquistata all’ultimo secondo e, dopo una fase pre-campionato non esaltante, sulla carta, dovrà lottare fino all’ultimo per evitare la retrocessione. L’Arsenal dopo la delusione per la mancata qualificazione in Champions League e per la finale di Europa League persa contro il Chelsea, è a caccia di rivincita.

Manchester United – Chelsea 1 (ore 17.30)

Match valido per la prima giornata del massimo campionato inglese. Il Manchester United, rimasto fuori dalla Champions League, è in cerca di rivincita. Per il Chelsea, dopo la partenza di Sarri e di Hazard, sarà difficile confermare il terzo posto della scorsa stagione e la vittoria dell’Europa League.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite dell’11 agosto 2019

Lilla – Nantes 1 (1,95)

Strasburgo – Metz 1 (2,05)

Paris Saint Germain – Nimes over 2,5 (1,30)

Leicester – Wolves 1 (2,20)

Newcastle – Arsenal 2 (1,83)

Manchester United – Chelsea 1 (2,20)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 460 euro