Real Madrid-Al Hilal 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Real Madrid-Al Hilal di Mercoledì 18 giugno 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita del Mondiale per Club

MIAMI – Mercoledì 18 giugno 2025, all’Hard Rock Stadium di Miami, il Real Madrid affronterà l’Al Hilal nella prima giornata del Gruppo H del Mondiale per Club., completato dai messicani del Pachuca e dagli austriaci del Salisburgo. Sarà una sfida tra due squadre che si presentano all’appuntamento con un nuovo allenatore. Da un lato Xabi Alonso, alla guida dei Blancos al posto di Carlo Ancelotti. neo CT del Brasile; dall’ altro Simone Inzaghi, arrivato dall’Inter.

Dopo i successi con il Bayer Leverkusen, Alonso ha portato la sua filosofia di gioco anche al Real Madrid, puntando su un calcio offensivo e dinamico. La sua squadra può contare su un trio d’attacco stellare: Mbappé, Vinicius e Rodrygo, pronti a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Dall’altra parte, Simone Inzaghi, dopo i trionfi con l’Inter, ha accettato la sfida di guidare Al Hilal, club saudita ambizioso che punta a competere ai massimi livelli. L’ex tecnico nerazzurro schiera un undici con esperienza internazionale, con giocatori come Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic e il bomber Aleksandar Mitrovic, pronto a sfidare la retroguardia madridista.

Cronaca della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REAL MADRID-AL HILAL]

1° TEMPO

Squadre in campo, si parte con il match. Appena due minuti e prima occasione per la squadra di Inzaghi su rilancio del portiere e conclusione di Milinkovic-Savic respinta a terra da Courtois. Al 5′ risponde Asencio con una conclusione bassa dal limite ma centrale, blocca l’estremo difensore. Palla gol interessante al 10′ su cross dal fondo sponda per Marco Leonardo in area ma apre troppo la conclusione. Episodio da moviola al 13′ tra Alexander-Arnold e Rodrygo con il primo a terra dopo un leggero contatto, leggero problema alla schiena ma si gioca. Primo giallo del match per al quarto d’ora di gioco per simulazione di Vinicius Junior quasi al limite dell’area dopo un intervento sembrato corretto della difesa. Al 19′ gol annullato a Renan Lodi per offside, il giocatore aveva ricevuto un bel pallone e in area aveva calciato in diagonale alla sinistra del portiere. Ci prova Malcon al 24′ in area ma svirgola la sfera che termina addirittura in fallo laterale.

Tabellino

REAL MADRID: Courtois T., Alexander-Arnold T., Huijsen D., Asencio R., Garcia F., Tchouameni A., Valverde F., Bellingham J., Rodrygo, Garcia G., Vinicius Junior. A disposizione: Aguado D., Andres C., Ceballos D., Diaz B., Fortea J., Fran, Guler A., Lucas, Lunin A., Martin M., Modric L., Munoz V., Ramon J., Yusi Allenatore: Alonso X..



AL-HILAL: Bono, Cancelo J., Tambakti H., Koulibaly K., Lodi R., Neves R., Milinkovic-Savic S., Al Dawsari S., Malcom, Marcos Leonardo, Al Dawsari N.. A disposizione: Abu Rasen A., Al Bulayhi A., Al Dawsari K., Al Ghannam K., Al Hadhood A., Al Hamdan A., Al Harbi M., Al Juwayr M., Al Qahtani M., Al Rubaie M., Al Yami H., Kanno M., Lajami A. Allenatore: Inzaghi S..



Reti:



Ammonizioni: al 15' pt Vinicius Junior (Real Madrid).

Convocati

Real Madrid

Portieri: 1 Thibaut Courtois, 13 Andriy Lunin, 26 Fran González, 34 Sergio Mestre;

Difensori: 2 Dani Carvajal, 3 Éder Militão, 4 David Alaba, 12 Trent Alexander-Arnold, 17 Lucas Vázquez, 20 Fran García, 22 Antonio Rüdiger, 23 Ferland Mendy, 24 Dean Huijsen, 29 Youssef Enríquez, 31 Jacobo Ramón, 35 Raúl Asencio, 41 Jesús Fortea, 43 Diego Aguado;

Centrocampisti: 5 Jude Bellingham, 6 Eduardo Camavinga, 8 Federico Valverde, 10 Luka Modric, 14 Aurélien Tchouaméni, 15 Arda Güler, 19 Dani Ceballos, 36 Chema Andrés, 44 Víctor Muñoz, 50 Mario Martín;

Attaccanti: 7 Vinicius, 9 Kylian Mbappé, 11 Rodrgygo, 16 Endrick, 21 Brahim Díaz, 30 Gonzalo García

Al-Hilal

Portieri: 17 Mohammed Al Rubaie, 37 Yassine Bounou, 40 Ahmad Abu Rasen, 50 Abdulelah Al-Ghamdi;

Difensori: 3 Kalidou Koulibaly, 4 Khalifah Al-Dawsari, 5 Ali Al-Bulaihi, 12 Yasser Al-Shahrani, 20 João Cancelo, 24 Moteb Al-Harbi, 31 Rayan Al-Ghamdi, 34 Saleh Barnawi, 36 Saud Haroun, 43 Saad Al-Muthary, 78 Ali Lajami, 87 Hassan Al-Tombakti, 88 Hamad Al-Yami;

Centrocampisti: 6 Renand Lodi, 7 Khalid Al-Ghannam, 8 Rúben Neves, 15 Mohammed Al-Wahtani, 16 Nasser Al-Dawsari, 18 Musab Al-Juwayr, 22 Sergej Milinkovic-Savic, 27 Kaio César, 28 Mohamed Kanno, 29 Salem Al-Dawsari, 33 Mohammed Bin Muhaysh, 39 Abdulaziz Hadhood, 77 Malcom, 89 Abdulellah Al-Malki;

Attaccanti: 9 Aleksandar Mitrovic, 11 Marcos Leonardo, 38 Turki Al Ghumayl, 99 Abdullah Al-Hamdan;

Presentazione del match

COME ARRIVA IL REAL MADRID – Alonso dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Courtois in porta e con una difesa a tre formata da Asencio, Rudiger e Hujsen. In menzzo al campo Tchouameni e Ceballos mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Alexander-Arnold e Mendy. Unica punta Mbappé, supportata da Bellingham e Vinicius Junior.

COME ARRIVA L’AL HILAL – Inzaghi dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 con Bounou tra i pali e con Koulibaly, Al-Bulayhi e Al-Shahrani pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Milinkovic-Savic con Ruben Neves e Al-Dawsari con mentre Cancelo e l’altro Al-Dawsari dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Davanti Leonardo e Mitrovic.

Probabili formazioni di Real Madrid-Al Hilal

REAL MADRID (3-4-2-1): Courtois; Asencio, Rudiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Tchouameni, Ceballos, Mendy; Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.

AL HILAL (3-5-2): Bounou; Koulibaly, Al-Bulayhi, Al-Shahrani; Cancelo, Milinkovic-Savic, Ruben Neves, N. Al-Dawsari, S. Al-Dawsari; Marcos Leonardo, Mitrovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: