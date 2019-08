Calendario Spezia 2019 -2020

Le partite dello Spezia della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del prossimi campionato, il match clou, gli scontri diretti

SPEZIA – Dopo il buon campionato dello scorso anno, lo Spezia punta ai playoff e si prepara alla nuova stagione dove affronterà alla prima giornata in trasferta al Tombolato contro il Cittadella. Subito, quindi, un avversario ostico che ha mancato di un soffio la promozione in Serie A. Dopodichè al Picco arriverà il Crotone mentre nella terza giornata gli aquilotti faranno visita alla neo promossa Pordenone. Questo l’avvio di campionato della squadra ligure, che debutterà in Coppa Italia domenica 11 agosto alle 18 in casa contro la Pro Patria. Sul fronte mercato, qualche giorno fa la società ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione, al Venezia, le prestazioni sportive del difensore, classe ’95, Pietro Ceccaroni. Andiamo a vedere nel dettaglio il cammino della squadra nella prossima serie cadetta.

CALENDARIO 2019 – 2020

Prima giornata (24/08/19 – 18/01/2020)

Cittadella-Spezia

Seconda giornata (31/08/19 – 25/01/2020)

Spezia-Crotone

Terza giornata (14/09/2019 – 01/02/2020)

Pordenone-Spezia

Quarta giornata (21/09/2019 – 08/02/2020)

Spezia-Perugia

Quinta giornata (24/09/2019 – 15/02/2020)

Ascoli-Spezia

Sesta giornata (28/09/2019 – 22/02/2020)

Spezia-Trapani

Settima giornata (05/10/2019 – 29/02/2020)

Spezia-Benevento

Ottava giornata (19/10/2019 – 03/03/2020)

Pescara-Spezia

Nona giornata (26/10/2019 – 07/03/2020)

Spezia-Juve Stabia

Decima giornata (29/10/2019 – 14/03/2020)

Empoli-Spezia

Undicesima giornata (02/11/2019 – 21/03/2020)

Spezia-ChievoVerona

Dodicesima giornata (09/11/2019 – 04/04/2020)

Pisa-Spezia

Tredicesima giornata (23/11/2019 – 13/04/2020)

Spezia-Frosinone

Quattordicesima giornata (30/11/2019 – 18/04/2020)

Cosenza-Spezia

Quindicesima giornata (07/12/2019 – 21/04/2020)

Spezia-Livorno

Sedicesima giornata (14/12/2019 – 25/04/2020)

Venezia-Spezia

Diciassettesima giornata (21/12/2019 – 02/05/2020)

Spezia-Cremonese

Diciottesima giornata (26/12/2019 – 09/05/2020)

Virtus Entella-Spezia

Diciannovesima giornata (29/12/2019 – 14/o5/2020)

Spezia-Salernitana