Partite del Pescara 2019 – 2020

Le partite del Pescara della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del prossimi campionato, il match clou, gli scontri diretti

PESCARA – Dopo la promozione in Serie A mancata ai playoff nell’ultimo campionato, il Pescara ci riprova e si prepara alla nuova stagione dove affronterà alla prima giornata in trasferta la Salernitana. Dopodichè ospiterà al neopromossa Pordenone e giocherà a Cosenza, prima di attendere all’Adriatico un’altra neo promossa, la Virtus Entella. Match sulla carta più impegnativi si potrebbero incontrare alla nona con il Benevento in casa o alla dodicesima con la trasferta di Empoli. La terza retrocessa dalla A, il ChievoVerona arriverà solo all’ultima giornata, con match prima in casa quindi in trasferta. Questo in sintesi il cammino degli abruzzesi, che sotto la guida di Luciano Zauri, giocheranno il loro turno di Coppa Italia domenica 11 agosto alle 20.30 in casa contro il Mantova. Andiamo a vedere nel dettaglio il cammino della squadra nella prossima serie cadetta.

CALENDARIO 2019 – 2020

Prima giornata (24/08/19 – 18/01/2020)

Salernitana-Pescara

Seconda giornata (31/08/19 – 25/01/2020)

Pescara-Pordenone

Terza giornata (14/09/2019 – 01/02/2020)

Cosenza-Pescara

Quarta giornata (21/09/2019 – 08/02/2020)

Pescara-Virtus Entella

Quinta giornata (24/09/2019 – 15/02/2020)

Cittadella-Pescara

Sesta giornata (28/09/2019 – 22/02/2020)

Pescara-Crotone

Settima giornata (05/10/2019 – 29/02/2020)

Ascoli-Pescara

Ottava giornata (19/10/2019 – 03/03/2020)

Pescara-Spezia

Nona giornata (26/10/2019 – 07/03/2020)

Pescara-Benevento

Decima giornata (29/10/2019 – 14/03/2020)

Juve Stabia-Pescara

Undicesima giornata (02/11/2019 – 21/03/2020)

Pescara-Pisa

Dodicesima giornata (09/11/2019 – 04/04/2020)

Empoli-Pescara

Tredicesima giornata (23/11/2019 – 13/04/2020)

Pescara-Cremonese

Quattordicesima giornata (30/11/2019 – 18/04/2020)

Perugia-Pescara

Quindicesima giornata (07/12/2019 – 21/04/2020)

Pescara-Venezia

Sedicesima giornata (14/12/2019 – 25/04/2020)

Frosinone-Pescara

Diciassettesima giornata (21/12/2019 – 02/05/2020)

Pescara-Trapani

Diciottesima giornata (26/12/2019 – 09/05/2020)

Livorno-Pescara

Diciannovesima giornata (29/12/2019 – 14/o5/2020)

Pescara-Chievo Verona