Elenco delle partite previste per oggi domenica 11 agosto 2019: in primo piano Premier League e Ligue 1 oltre al secondo turno di Coppa Italia.

MANCHESTER – E’ una domenica ricchissima di partite quella che ci attende con la Premier League in primo piano: si comincia alle ore 15 con Leicester-Wolves e Newcastle-Arsenal mentre alle 17 il primo match clou con Manchester United-Chelsea. Si gioca anche in Ligue 1 con il PSG che esordirà tra le mura amiche contro il Nimes. In programma anche il secondo turno di Coppa Italia con tantissime sfide che ci attendono: si comincia alle ore 18.00 con Spezia-Pro Patria mentre alle 18.30 il Chievo giocherà in casa contro il Ravenna. Alle ore 19 Venezia-Catania mentre alle ore 20.30 la prima scorpacciata di sfide con Benevento, Empoli, Frosinone e Pescara che giocheranno in casa contro Monza, Reggina, Carrarese e Mantova. Spicca il derby veneto tra Cittadella e Padova mentre Cremonese e Perugia se la vedranno, rispettivamente, contro Virtus Francavilla e Triestina. A chiudere il programma delle 20.30 Trapani-Piacenza, Pordenone-Feralpi Salò, Monopoli-Cosenza ed Entella-Sudtirol. Alle 20.45 altre cinque sfide con Crotone, Juve Stabia e Livorno che giocheranno in casa contro Arezzo, Imolese e Carpi mentre Pisa e Salernitana ospiteranno Potenza e Catanzaro.

Pronostici per oggi 11 agosto 2019

Calcio in TV oggi 11 agosto

FRANCIA: Ligue 1

15:00 Lilla – Nantes

17:00 Strasburgo – Metz

21:00 Paris SG – Nimes

INGHILTERRA: Premier League

15:00

Leicester- Wolves

Newcastle – Arsenal

17:30 Manchester Utd – Chelsea

OLANDA: Eredivisie

12:15 Sittard – Heracles

14:30

Heerenveen – Feyenoord

Waalwijk – Alkmaar

16:45 Utrecht – Zwolle

20:00 PSV – Den Haag

ITALIA: Coppa Italia

18:00 Spezia – Pro Patria

18:30 Chievo – Ravenna

19:00 Venezia – Catania

20:30

Benevento – Monza [CRONACA DIRETTA]

Cittadella – Padova

Cremonese – Virtus Francavilla

Empoli – Reggina 1914

Entella – Südtirol

Frosinone – Carrarese

Monopoli – Cosenza

Perugia – Triestina

Pescara – Mantova [CRONACA DIRETTA]

Pordenone – FeralpiSalò

Trapani – Piacenza

20:45

Crotone – Arezzo

Juve Stabia – Imolese

Livorno – Carpi

Pisa – Potenza

Salernitana – Catanzaro

PORTOGALLO: Primeira Liga

17:00 Boavista – Aves

19:30 Maritimo – Sporting

22:00 Braga – Moreirense