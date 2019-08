Pescara – Mantova: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Pescara – Mantova: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il secondo turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.30

PESCARA – Domenica 11 agosto alle ore 20.30 si giocherà Pescara – Mantova, incontro valevole per il secondo turno di Coppa Italia. Da una parte c’è la formazione abruzzese che fa il suo esordio in questa competizione, nella passata stagione il Delfino è stato eliminato in semifinale play-off dal Verona. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra lombarda che ha già esordito in Coppa Italia battendo il Siena fuori casa.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 11 agosto dalle ore 19.30 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PESCARA – Luciano Zauri dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Fiorillo tra i pali, pacchetto difensivo composto da Balano e Del Grosso sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bettella e Scognamiglio. A centrocampo Palmiero in cabina di regia con Busellato e Memushaj mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Brunori, Tumminello e Galano.

QUI MANTOVA – Mister Morgia dovrebbe riproporre l’undici che ha battuto il Siena: modulo speculare con Adorni in porta, pacchetto difensivo composto da Pavan e Mazzotti sulle fasce laterali mentre nel mezzo Carminati e Aldrovandi. A centrocampo Serbouti in cabina di regia con Giorgi e D’Iglio mezze ali mentre in attacco spazio al trio formato da Mascari, Guccione e Scotto.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Mantova, valevole per il secondo turno della Coppa Italia 2019/2020 non verrà trasmesso in TV, pertanto gli interessati potranno seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Pescara – Mantova

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso, Busellato, Palmiero, Memushaj, Brunori, Tumminello, Galano. Allenatore: Zauri

MANTOVA (4-3-3): Adorni; Pavan, Carminati, Aldrovandi, Mazzotti ; D’Iglio, Serbouti, Giorgi; Mascari, Guccione, Scotto. Allenatore: Morgia

STADIO: Adriatico – Giovanni Cornacchia