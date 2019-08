Benevento – Monza: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Benevento – Monza, una sfida dal sapore antico: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il secondo turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.30

BENEVENTO – Sfida dalle grandi emozioni per questo secondo turno di Coppa Italia in programma domenica 11 agosto alle 20.30. Due squadre che si giocano il primato nei rispettivi campionati, il Benevento in Serie B e il Monza in Serie C girone A. Inzaghi incontro il suo passato (il presidente Berlusconi, Galliani e mister Brocchi). Il Monza arriva alla sfida del Vigorito dopo una netta vittoria (2 a 0) nel primo turno di coppa a discapito della compagine piemontese Alessandria. Mister Inzaghi teme la squadra lombarda ed ha sottolineato: “Brocchi è un tecnico preparato e sarà un piacere ritrovarlo insieme al presidente Berlusconi e Galliani, con i quali ho condiviso gioie immense. Dobbiamo affrontare questa sfida nel modo giusto, perché sarebbe importante affrontare la Fiorentina al terzo turno”. Un altro ex della partita è bomber Marchi, che sei anni fa vestì la casacca giallorossa.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 11 agosto dalle ore 19.30 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BENEVENTO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-2 con Montipò in porta, pacchetto difensivo composto da Maggio e Letizia sulle fasce, Volta e Caldirola completano il pacchetto arretrato nel mezzo. A centrocampo Schiatterella e Tello in cabina di regia con Del Pinto ed Improta sulle corsie esterne. In attacco spazio al tandem composto da Sau e Coda.

QUI MONZA – I lombardi dovrebbero scendere in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali Lamanna, reparto arretrato formato da Sampirisi e Lepore sulle fasce, mentre al centro Scaglia e Bellusci. A centrocampo Armellino, Fossati e D’Errico con Iocolano come trequartista ad innescare il tandem d’ attacco composto da Marchi e Finotto.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Benevento – Monza, valevole per il secondo turno di Coppa Italia, probabilmente verrà trasmesso in chiaro, in diretta su Rai Sport Sat.

Le probabili formazioni di Benevento – Monza

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Del Pinto, Schiattarella, Tello; Improta, Sau, Coda. Allenatore: F. Inzaghi

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Sampirisi, Scaglia, Bellusci, Lepore, Armellino, Fossati; D’Errico, Iocolano, Marchi, Finotto Allenatore: Brocchi

STADIO: Ciro Vigorito di Benevento