Giornata ricca di partite quella di domenica 11 agosto. In particolare sarà la Coppa Italia a farla da patrona dalle ore 18 e sopratutto la sera con due match che avranno anche il supporto della nostra webcronaca: parliamo di Benevento – Monza e Pescara – Mantova. Nella notte si è giocato in sud America con la Serie A in Brasile dove Flamengo e Atletico-MG hanno sconfitto in casa rispettivamente 3-1 il Gremio e 2-1 la Fluminense. In Cile l’Huachipato passa in casa dell’A. Italiano 1-0 mentre in Colombia senza reti tra La Equidad e Atletico Nacional e Envigado con Ind. Medellin vincenti 2-1 contro Tolima e 4-1 contro America De Cali. In Ecuador 3-0 del Guayaquili City contro Olmedo mentre in Paraguay 2-0 del Cerro Porteno in casa del Sol De America.

Ricco tabellone nella MLS in USA dove trionfa in casa Dallas 5-3 contro Minnesota così come Chicago Fire 3-2 sul Montreal Impact, Colorado Rapids 2-1 sul San Jose Earthquakes e Portland Timbers 3-1 sul Vancouver Whitecaps. Finiscono in parità Columbus – Cincinnati (2-2) e Toronto – Orlando City (1-1). Fuori casa vince solo il Real Salt Lake, 2-1 contro Sporting Kansas City. Completano il quadro della partite di oggi quelle dell’Eredivisie dove si è già concluso il match tra Sittard e Heracles 1-1 mentre ancora tutte da giocare le partite del giorno in Ligue 1 così come in Premier League con il suggestivo Manchester United – Chelsea e la Primeira Liga. Andiamo dunque a vedere tutti i risultati del giorno aggiornati in tempo reale.

