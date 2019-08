Calendario Salernitana 2019 – 2020

Le partite della Salernitana della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del prossimo campionato, il match clou, gli scontri diretti

SALERNO – La Salernitana si prepara alla nuova stagione dove affronterà alla prima giornata all’Arechi il Pescara, poi trasferta sul campo del Cosenza e impegno casalingo contro il Benevento. Questo l’avvio di stagione di campionato per i campani, che invece esordiranno nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia domenica 11 agosto alle 20.45 in casa contro il Catanzaro. Alla vigilia del debutto l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Giampiero Ventura ha fatto il punto della situazione: “Sono soddisfatto di come ha lavorato la squadra in queste settimane. Vedo una crescita costantee sono sicuro che questo gruppo sta creando tutti i presupposti per fare un campionato importante”. Sul fronte mercato, nei giorni scorsi la società ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe ’87 Alessio Cerci. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto fino alla stagione 2021.



CALENDARIO 2019 – 2020

Prima giornata (24/08/19 – 18/01/2020)

Salernitana-Pescara

Seconda giornata (31/08/19 – 25/01/2020)

Cosenza-Salernitana

Terza giornata (14/09/2019 – 01/02/2020)

Salernitana-Benevento

Quarta giornata (21/09/2019 – 08/02/2020)

Trapani-Salernitana

Quinta giornata (24/09/2019 – 15/02/2020)

Salernitana-ChievoVerona

Sesta giornata (28/09/2019 – 22/02/2020)

Livorno-Salernitana

Settima giornata (05/10/2019 – 29/02/2020)

Salernitana-Frosinone

Ottava giornata (19/10/2019 – 03/03/2020)

Venezia-Salernitana

Nona giornata (26/10/2019 – 07/03/2020)

Salernitana-Perugia

Decima giornata (29/10/2019 – 14/03/2020)

Pisa-Salernitana

Undicesima giornata (02/11/2019 – 21/03/2020)

Salernitana-Virtus Entella

Dodicesima giornata (09/11/2019 – 04/04/2020)

Cremonese-Salernitana

Tredicesima giornata (23/11/2019 – 13/04/2020)

Juve Stabia-Salernitana

Quattordicesima giornata (30/11/2019 – 18/04/2020)

Salernitana-Ascoli

Quindicesima giornata (07/12/2019 – 21/04/2020)

Cittadella-Salernitana

Sedicesima giornata (14/12/2019 – 25/04/2020)

Salernitana-Crotone

Diciassettesima giornata (21/12/2019 – 02/05/2020)

Empoli-Salernitana

Diciottesima giornata (26/12/2019 – 09/05/2020)

Salernitana-Pordenone

Diciannovesima giornata (29/12/2019 – 14/o5/2020)

Spezia-Salernitana