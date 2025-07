MILANO – La Serie B 2025/2026 è pronta a prendere il via, con il fischio d’inizio fissato per venerdì 22 agosto 2025, in concomitanza con l’avvio della Serie A, e la conclusione prevista per il weekend del 10 maggio 2026 salvo modifiche inaspettate, dopo che la Salernitana ha deciso di ricorrere al TAR del Lazio e l’udienza che si terrà il prossimo 8 luglio 2025, dopo il ricorso respinto dal TFN.

Le 20 squadre partecipanti

• Retrocesse dalla Serie A:

Monza, Venezia, Empoli.

• Promosse dalla Serie C:

Avellino, Padova, Virtus Entella, Pescara (quest’ultimo vincitore dei playoff contro la Ternana).

• Confermate dalla stagione 2024/2025: Bari, Catanzaro, Cesena, Carrarese, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Modena, Palermo, Reggiana, Sampdoria (salvata nei playout contro la Salernitana), Spezia, Südtirol.

La situazione delle panchine al momento:

• Avellino: Raffaele Biancolino, artefice della promozione dalla Serie C, guiderà i lupi anche in Serie B.

• Carrarese: Antonio Calabro, dopo la salvezza, ha rinnovato fino al 2027.

• Cesena: Michele Mignani, confermato dopo il 7° posto dell’ultima stagione.

• Mantova: Davide Possanzini resta alla guida dopo il ritorno in Serie B e una salvezza conquistata.

• Padova: Matteo Andreoletti, eroe della promozione, continuerà il suo progetto.

• Reggiana: Davide Dionigi guiderà gli emiliani verso un’altra stagione di consolidamento.

• Spezia: Luca D’Angelo, nonostante le avances di altri club, proseguirà il progetto ligure dopo il terzo posto e la finale playoff persa contro la Cremonese.

• Südtirol: Fabrizio Castori, con l’obiettivo salvezza raggiunto, resta al timone.

• Venezia: Giovanni Stroppa, fresco di promozione con la Cremonese, ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di promozione.

• Bari: Fabio Caserta, ex allenatore del Cosenza, prende il posto di Moreno Longo con un contratto fino al 2027.

• Catanzaro: Alberto Aquilani, dopo l’esperienza al Pisa, è il nuovo tecnico dei giallorossi.

• Empoli: Guido Pagliuca, proveniente dalla Juve Stabia, guiderà i toscani retrocessi.

• Juve Stabia: Ignazio Abate, ex Milan Primavera e Ternana, eredita la panchina da Pagliuca.

• Modena: Andrea Sottil è il nuovo allenatore, con Paolo Mandelli che torna alla Primavera.

• Monza: Paolo Bianco, ex Frosinone, ha firmato un biennale con opzione di rinnovo, se pur con la cessione del Club al fondo americano avvenuta il primo Luglio.

• Palermo: Filippo Inzaghi sostituisce Alessio Dionisi, con l’obiettivo di riportare i rosanero in Serie A.

• Pescara: Vincenzo Vivarini è arrivata l’ufficialità, il club sta definendo gli ultimi dettagli, dopo l’addio di Baldini.

• Frosinone: Dopo la separazione da Paolo Bianco, Alvini è il nuovo allenatore della squadra di Stirpe.

• Sampdoria: Addio di Chicco Evani, con l’arrivo di Attilio Lombardo alla guida dei blucerchiati.

• Virtus Entella: Fabio Gallo non sarà confermato; Andrea Chiappella, ex Giana Erminio, è vicino alla panchina.

Monza, Venezia ed Empoli, grazie a rose di qualità, sono le favorite per il ritorno nella massima serie. Il Palermo di Inzaghi e la Sampdoria con Lombardo, vogliono giocarsi un posto nei playoff.

Frosinone, Spezia, Cesena e Bari, molto attiva sul mercato in questi giorni, con organici rinforzati e tecnici ambiziosi, possono inserirsi nella corsa per la promozione.

Il Pescara, con Vivarini , potrebbe essere la sorpresa della stagione. Le neopromosse Avellino, Padova, Virtus Entella, puntano a una stagione tranquilla, mentre Carrarese, Reggiana, Südtirol e Mantova vogliono confermare la loro solidità in categoria.

Squadre come Catanzaro, Juve Stabia e Modena, con i nuovi allenatori, dovranno trovare l’alchemist giusta per competere.

A cura di Francesco Forziati