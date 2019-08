Al via anche la Premier League, si gioca in Africa Champions League e Confederation Cup. Nella notte si è giocato in Colombia ed Ecuador

Venerdì 9 agosto è partito con il calcio sud americano. Nella Copa Aguila in Colombia successo per 2-0 del Junior sul Bucaramanga mentre nella Copa Ecuador 5-1 di LDU Quito su Alianza de Guano. Nella MLS in USA 3-2 del New York City sullo Houston Dynamo. Passiamo ai match da disputare con i fari puntati sulla prima di Ligue 1 in Francia con Monaco – Lione. Due club che mirano in alto in questa nuova stagione. Il primo sarà in cerca di riscatto dopo una deludende scorsa stagione dove ha rischiato persino la retrocessione. Peseranno le assenze per squalifica di Falcao, Golovin e Keita Baldé. Dall’altra parte una squadra che forte del terzo posto nel precedente campionato potrà disputare la Champions League. Una rosa anche in questo caso non completa e cambiata in molti elementi. Nella Premier League inglese ci sarà il Liverpool ad aprire in casa contro il Norwich mentre in Eredivisie è già tempo di seconda giornata con Sparta Rotterdam – Venlo. Completano il quadro le sfide di CAF Champions League e Confederation Cup in Africa e l’amichevole del Cagliari contro il Catania. Andiamo a vedere dunque i risultati live delle partite di oggi.

