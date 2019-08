Calendario Livorno 2019 – 2020

Le partite del Livorno della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del prossimo campionato, il match clou, gli scontri diretti

LIVORNO – Il Livorno si prepara alla nuova stagione dove alla prima giornata giocherà a Chiavari contro la Virtus Entella; poi impegno casalingo contro il Perugia e trasferta ad Ascoli. Questo l’avvio di stagione di campionato per i toscani, per i quali è già terminata l’avventura in Coppa Italia, essendo stati battuti nel secondo turno eliminatorio dal Carpi da una rete messa a segno da Vano nel corso della ripresa. Sul fronte mercato la società ha ufficializzato l’arrivo del portiere di Alessandro Plizzari e quello in prestito dal Bologna del centrocampista Luca Rizzo; a completamento dell’organico mancherebbero ancora un trequartista e una punta.

CALENDARIO 2019 – 2020

Prima giornata (24/08/19 – 18/01/2020)

Virtus Entella-Livorno

Seconda giornata (31/08/19 – 25/01/2020)

Livorno-Perugia

Terza giornata (14/09/2019 – 01/02/2020)

Ascoli-Livorno

Quarta giornata (21/09/2019 – 08/02/2020)

Livorno-Pordenone

Quinta giornata (24/09/2019 – 15/02/2020)

Cosenza-Livorno

Sesta giornata (28/09/2019 – 22/02/2020)

Livorno-Salernitana

Settima giornata (05/10/2019 – 29/02/2020)

Livorno-ChievoVerona

Ottava giornata (19/10/2019 – 03/03/2020)

Frosinone-Livorno

Nona giornata (26/10/2019 – 07/03/2020)

Livorno-Pisa

Decima giornata (29/10/2019 – 14/03/2020)

Cittadella-Livorno

Undicesima giornata (02/11/2019 – 21/03/2020)

Livorno-Juve Stabia

Dodicesima giornata (09/11/2019 – 04/04/2020)

Venezia-Livorno

Tredicesima giornata (23/11/2019 – 13/04/2020)

Livorno-Trapani

Quattordicesima giornata (30/11/2019 – 18/04/2020)

Cremonese-Livorno

Quindicesima giornata (07/12/2019 – 21/04/2020)

Spezia-Livorno

Sedicesima giornata (14/12/2019 – 25/04/2020)

Livorno-Benevento

Diciassettesima giornata (21/12/2019 – 02/05/2020)

Crotone-Livorno

Diciottesima giornata (26/12/2019 – 09/05/2020)

Livorno-Pescara

Diciannovesima giornata (29/12/2019 – 14/o5/2020)

Empoli-Livorno