Serie A, Fiorentina-Napoli: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A: calcio d’inizio alle ore 20,45.

FIRENZE – Tra poco scenderanno in campo Fiorentina e Napoli per dar vita al secondo match della prima giornata di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la squadra di Montella con il tridente offensivo formato da Chiesa, Sottil e Vlahovic, mentre Ancelotti farà scendere in campo il suo Napoli con il 4-2-3-1 con Mertens unica punta supportato da Callejon, Fabian Ruiz ed Insigne. Milik infortunato e Lozano non ha ancora ricevuto il transfer per poter partecipare al match.

Fiorentina – Napoli: le formazioni ufficiali del match

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Vlahovic, Sottil. A disposizione: Terracciano, Biraghi, Ranieri, Ribery, Simeone, Boateng, Cristofono, Ceccherini, Montiel, Benassi, Terzic, Zurkowski Allenatore: Montella.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielisnki; Callejon, F.Ruiz, Insigne; Mertens. A disposizione: Ospina, Karnezis, Malcuit, Verdi, Elmas, Luperto, Maksimovic, Chiriches, Hysaj, Ghoulam, Younes, Gaetano Allenatore: Ancelotti.

STADIO: Artemio Franchi

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH