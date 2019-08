Sassuolo – Sampdoria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sassuolo – Sampdoria: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

REGGIO EMILIA – Domenica 1 settembre alle ore 20.45 si giocherà Sassuolo – Sampdoria, incontro valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Di fronte due squadre che cercano subito riscatto dopo l’esordio non proprio positivo. Da una parte, infatti, ci sono gli emiliani che sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Torino. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra di Di Francesco che è reduce dalla rovinosa sconfitta casalinga per mano della Lazio.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Consigli tra i pali, pacchetto difensivo composto da Toljan e Rogerio sulle corsie esterne mentre nel mezzo Marlon e Ferrari. A centrocampo Obiang in cabina di regia con Traorè e Locatelli mezze ali mentre in attacco spazio al trio formato da Berardi, Caputo e Boga.

QUI SAMPDORIA – La compagine ligure dovrebbe risponde con un modulo speculare: Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Murru sulle fasce laterali mentre nel mezzo Murillo e Colley. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Jankto e Linetty mezze ali mentre in attacco spazio al trio formato da Gabbiadini, Quagliarella e Caprari.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Sassuolo – Sampdoria, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Sampdoria

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Traoré, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga. Allenatore: De Zerbi

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszysnki, Murillo, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari. Allenatore: Di Francesco

STADIO: Mapei Stadium