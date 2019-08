Lazio – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Roma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

ROMA – Domenica 1 settembre alle ore 18 andrà in scena il derby Capitolino Lazio – Roma, incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i bianco-celesti che hanno cominciato la stagione con una netta vittoria in casa della Sampdoria. Dall’altra parte, invece, ci sono i giallo-rossi che hanno esordito all’Olimpico impattando 3-3 con il Genoa. Sono 170 i precedenti tra le due squadre, in questa sfida epica, con la Roma che ha trovato la vittoria in ben 65 occasioni contro le 45 della Lazio. Ci sarà da divertirsi all’Olimpico, lo spettacolo è assicurato, dentro e fuori dal campo.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 1 settembre alle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – La squadra di Inzaghi dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe Acerbi e Radu. A centrocampo Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

QUI ROMA – La squadra di Fonseca dovrebbe schierarsi col 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, pacchetto arretrato formato da Zappacosta e Kolarov sulle fasce laterali mentre nel mezzo Fazio e Juan Jesus. A centrocampo Pellegrini e Cristante in cabina di regia mentre davanti Under, Zaniolo e Florenzi alle spalle di Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Serie A (202 sul satellite, 483 sul digitale terrestre) e Sky Sport (251 sul satellite, 484 sul digitale terrestre). Tutti gli abbonati potranno inoltre come sempre seguire l’incontro anche in streaming su ogni dispositivo dotato di una connessione a internet e dell’app di Sky Go.

Le probabili formazioni di Lazio – Roma

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Fazio, Jesus, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko. Allenatore: Fonseca

STADIO: Olimpico di Roma