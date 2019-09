Lazio-Roma 1-1, il tabellino: Luis Alberto risponde a Kolarov

Il tabellino di Lazio-Roma 1-1 il risultato finale: match spettacolare con i giallo-rossi che passano con Kolarov ma i bianco-celesti pareggiano con Luis Alberto.

ROMA – Nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A Lazio e Roma si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Match spettacolare con la compagine di Fonseca che passa in vantaggio con un rigore di Kolarov ma, nella ripresa, i padroni di casa pareggiano con Luis Alberto. Nel mezzo tantissime occasioni e sei legni colpiti (quattro dalla Lazio e due dalla Roma). Con questo pareggio la squadra di Inzaghi sale a quota quattro menre la Roma pareggia la sua seconda partita consecutiva.

Lazio-Roma 1-1: il tabellino del match

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (40′ Bastos), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic (71′ Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic (78′ Jony); Correa, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Patric, Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony, Adekanye, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (89′ Diawara), Mancini, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Ünder (67′ Pastore), Zaniolo (79′ Santon), Kluivert; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Smalling, Juan Jesus, Çetin, Santon, Veretout, Diawara, Pastore, Antonucci, Schick, Kluivert. Allenatore: Fonseca

RETI: 17′ Kolarov (R), 59′ Luis Alberto (L)

AMMONIZIONI: Luiz Felipe, Immobile, Radu, Acerbi (L), Zaniolo, Florenzi, Santon (R)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico