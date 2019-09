Verso l’esordio Shakhov in casa giallorossa e alcuni dubbi di formazione da sciogliere. Ospiti con la soluzione Tutino in avanti e Amrabat che si gioca un posto con Henderson

LECCE – C’è voglia di vittoria in casa giallorossa. Questa sera la ghiotta occasione nello scontro diretto contro il Verona che è reduce dal buon pari casalingo contro il Bologna. Il tecnico del Lecce Liverani alla vigilia ha sottolineato la necessità di entrare in campo subito con la mentalità giusta: “Ci vorrà attenzione da subito per interpretarla al meglio. È una partita che ci dirà a che livello siamo nel confronto con squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo. Rispetto a quella con l’Inter sarà una partita completamente diversa, sulla carta è una partita alla pari per noi”. Juric dall’altra parte parla di essere coraggiosi e avere l’ambizione di giocare per i tre punti. Grande rispetto per l’avversario che ha ben figurato contro l’Inter nonostante il risultato un pò troppo penalizzante. Sguardo alle formazioni che saranno ufficializzate alle 19.45. In casa Lecce qualche dubbio in difesa con Benzar o Rispoli sulla corsia esterna così come tra Calderoni e Rossettini e con il neo acquisto Shakhov che potrebbe fare il suo esordio. Dall’altra parte possibile inserimento dal primo minuto in attacco per Tutino mentre due possibili dubbi in difesa con Empereur che potrebbe spuntarla su Bocchetti e il neo acquisto Amrabat verso l’esordio magari in corso di partita e partenza con Henderson.



Le formazioni ufficiali di Lecce – Hellas Verona

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Shakhov, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani [ufficiali dalle ore 19.45]

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Veloso, Henderson, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino. Allenatore: Juric [ufficiali dalle ore 19.45]

Stadio: Via del Mare, Lecce.

