Serie A, Atalanta – Torino: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino, incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A: calcio d’inizio alle ore 20,45.

BERGAMO – Tra poco scenderanno in campo Atalanta e Torino per la seconda giornata di Serie A. Per quanto riguarda il capitolo formazioni 3-4-1-2 per la squadra di mister Gasperini con Ilicic e Zapata supportati da Gomez. Di poco differente il modulo di Mazzarri che farà scendere in campo il suo Torino con il 3-5-1-1. Belotti unica punta supportato da Berenguer.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Palomino, Muriel, Freuler, Guilherme, Malinovskyi, Ibanez, Barrow. Allenatore: Gasperini



TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri; Meite, Baselli, Rincon, Aina; Berenguer; Belotti. A disposizione: Rosati, Gemello, Lukic, Singo, Millico, Parigini, Bremer, Rauti, Laxalt. Allenatore: Mazzarri

STADIO: Stadio Ennio Tardini di Parma

