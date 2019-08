Lecce – Hellas Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lecce – Hellas Verona: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20:45

LECCE – Domenica 1 settembre, alle ore 20:45, Lecce ed Hellas Verona si daranno battaglia nella cornice del rinnovato Via Del Mare per la seconda giornata di Serie A. Da una parte ci sono i salentini, reduci dalla brutta sconfitta nell’esordio a San Siro e in cerca di riscatto davanti ai propri tifosi; dall’altra gli Scaligeri, che nel primo turno di Serie A hanno strappato un pareggio per 1-1 contro il Bologna.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 1 settembre, alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LECCE – Squadra ancora incompleta per Liverani, che in ogni caso dovrebbe riconfermare il 4-3-1-2. Tra i pali confermato Gabriel nonostante l’errore che ha portato al 3-0 firmato Lukaku, mentre davanti a lui Rispoli dovrebbe lasciare il posto a Benzar. Completano il reparto arretrato Lucioni, Rossettini e Calderoni, quest’ultimo in leggero vantaggio su Dell’Orco. A centrocampo, in attesa di Imbula, Liverani dovrebbe riproporre gli stessi uomini scesi in campo contro l’Inter, ma Shakhov reclama una maglia da titolare. Inamovibile Falco, completano il reparto avanzato Lapadula e Mancosu, con La Mantia ai box per un lieve problema fisico e Farias squalificato.

QUI VERONA – Juric risponde col consueto 3-4-2-1. In porta ci sarà Silvestri, mentre la linea difensiva sarà composta da Rrahmani, Kumbulla ed uno tra Bocchetti ed Empereur, col primo in vantaggio, che sostituirà lo squalificato Dawidowicz. Sulle fasce pronti Faraoni e Lazovic con Veloso ed uno tra Henderson e Amrabat in mediana. Sulla trequarti dovrebbero agire ancora una volta Zaccagni e Verre in supporto del falso nove Tutino.

Dove vederla in TV e Streaming

Il match tra Lecce ed Hellas Verona, valevole per la seconda giornata di Serie A, sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar/Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni/Dell’Orco; Majer/Shakhov, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Bocchetti/Empereur; Faraoni, Veloso, Henderson/Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino. Allenatore: Juric

Stadio: Via del Mare, Lecce.