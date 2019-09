Serie A, Hellas Verona-Milan: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni di Hellas Verona-Milan: incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45.

VERONA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Hellas Verona e Milan nel match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per il Verona con Zaccagni e Verre alle spalle di Stepinski mentre il Milan risponde col 4-3-2-1 con Paquetà e Suso a supporto di Piatek.

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. Allenatore: Juric

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli A., Rodriguez R.; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Paquetà, Suso, Piatek.. Allenatore: Giampaolo