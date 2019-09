Teramo – Cavese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Teramo – Cavese: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del campionato di Serie C, calcio d’inizio alle ore 15 domenica 15 settembre 2019

TERAMO – Domenica pomeriggio 15 settembre 2019 alle ore 15 andrà in scena Teramo – Cavese, incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie C girone C. Da una parte c’è la compagine abruzzese che in due turni di campionato disputati viene da due sconfitte entrambe avvenute fuori casa contro Catanzaro e Avellino, ma ha ancora una partita da recuperare contro il Sicula Leonzio. Discorso differente per la formazione campana che ha ottenuto due punti casalinghi in due partite contro il Picerno e la Vibonese, ma in trasferta ha ottenuto una sonora sconfitta nella seconda giornata di campionato dalla Reggina. Il Teramo è affamato di punti mentre la Cavese cerca i primi punti fuori casa. A dirigere la gara sarà il signor Petrella della sezione di Viterbo.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica pomeriggio 15 settembre 2019 alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TERAMO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Tomei tra i pali, pacchetto difensivo composto da Cancellotti e Di Matteo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Piacentini e Cristini. A centrocampo Arrigoni in cabina di regia con Santoro e Bombagi mezze ali mentre davanti Mungo alle spalle del tandem offensivo composto da Magnaghi e Birligea. L’attaccante Cianci è squalificato per due turni per aver ricevuto il rosso diretto contro l’Avellino.

QUI CAVESE – La formazione campana dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Bisogno tra i pali, la difesa sarà composta da Spaltro e Nunziante sulle fasce mentre al centro agiranno Matino e Marzorati. Il centrocampo sarà composto da Favasuli, Lulli e Sainz-Maza. Il tridente d’attacco sarà composto da Addessi e Russotto sugli esterni mentre El Ouazni sarà la punta.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Teramo – Cavese, valido per la quarta giornata del campionato di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Eleven Sports.

Le probabili formazioni di Teramo – Cavese

TERAMO (4-3-1-2): Tomei; Cancellotti, Piacentini, Cristini, Di Matteo; Santoro, Arrigoni, Bombagi; Mungo; Birligea, Magnaghi. Allenatore: Tedino

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Spaltro, Matino, Marzorati, Nunziante; Lulli, Favasuli, Sainz-Maza; Addessi, El Ouazni, Russotto. Allenatore: Moriero

STADIO: Bonolis o Adriatico di Pescara