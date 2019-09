Parma – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Parma – Cagliari: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

PARMA – Domenica 15 settembre alle ore 15:00 avrà inizio il match tra Parma e Cagliari valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i ducali, reduci da una vittoria ed una sconfitta nelle prime due giornate di campionato; dall’altra il Cagliari di Maran, che in questa stagione non ha ancora raccolto punti;i i sardi, infatti, hanno rimediato due sconfitte casalinghe contro Brescia e Inter.

Domenica 15 settembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

QUI PARMA – D’Aversa verso la conferma del consueto 4-3-3. Davanti a Sepe, pronti Gagliolo, Bruno Alves, Iacoponi ed il nuovo acquisto Matteo Darmian, che agirà da terzino destro. A centrocampo recupera Kucka, ma inizialmente dovrebbe accomodarsi in panchina lasciando il posto a Brugman, con il conseguente avanzamento di Hernani nel ruolo di mezz’ala assieme a Barillà. In attacco vanno verso la conferma Kulusevski, Inglese e Gervinho, ma Karamoh scalpita per una maglia da titolare.

QUI CAGLIARI – Si riempie sempre di più l’infermeria dei sardi. Dopo i lungodegenti Cragno, Faragò e Pavoletti, ha alzato bandiera bianca anche Radja Nainggolan, che ne avrà per circa un mese, mentre Ceppitelli è rientrato in gruppo e probabilmente verrà convocato per la trasferta di Parma. In porta pronto Olsen, davanti a lui la difesa composta da Pinna, in leggero vantaggio su Cacciatore, Pisacane, Klavan e Luca Pellegrini. A centrocampo agiranno Nandez, Cigarini e Rog, ma Ionita potrebbe prendere il posto di Cigarini con lo spostamento di Nandez in cabina di regia. Sulla trequarti pronto Castro, a supporto del tandem offensivo composto da Joao Pedro e il Cholito Simeone.

Dove vederla in TV e Streaming

Il match Parma – Cagliari sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN, raggiungibile tramite smartphone, pc, tablet, console e smart tv.

Le probabili formazioni di Parma – Cagliari

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman/Kucka, Barillà; Kulusevski/Karamoh, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pinna/Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini/Ionita, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

Stadio: Ennio Tardini, Parma